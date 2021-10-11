Парк имени Гагарина появится в Пскове к августу 2022 года

Фото с сайта ПАИ

Парк имени Юрия Гагарина планируют благоустроить в Пскове до 31 июля 2022 года. Место отдыха приведут в порядок благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в администрации города.

Парк расположится на Запсковье между улицами Гущина и Гдовской. Для отдыха псковичей отремонтируют старые и сделают новые пешеходные и велосипедные дорожки, установят детский игровой комплекс, воркаут-площадку и площадки для минифутбола и баскетбола. Помимо этого, парк имени Горького оборудуют освещением, малыми архитектурными формами, скамейками и урнами. Для красоты высадят цветы, кустарник и деревья.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос отражения темы космоса в деталях благоустройства, чтобы название парка и его содержание были взаимосвязаны», - добавил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.