Психолог прокомментировал прыжок с псковского моста 22-летнего тиктокера

Фото с сайта ПАИ

Характеристику тиктокеру из Гатчины, который спрыгнул 10 октября с моста Александра Невского в Пскове, дала кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ, практикующий психолог Диана Грибанова. Об этом сообщает «Псковская правда».

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«Достаточно незрелая личность инфантильного плана с неразрешённым подростковым кризисом», - отметила Диана Грибанова.

По мнению эксперта, молодому человеку трудно выйти из подросткового кризиса. Вероятно, в привлечении внимания к себе он видит единственный выход.

Психолог также отметила, что в подобных ситуациях социальные сети - это легкий способ достичь успеха и заработать деньги.

На данный момент рассматривается вопрос о привлечении тиктокера к административной ответственности.