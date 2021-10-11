Бесплатные экскурсии по новостройкам проведут для псковичей

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Когда дело доходит до покупки квартиры, легко потратить кучу времени, разъезжая по разным адресам и присматривая себе подходящий вариант. Но можно за один день познакомиться с самыми интересными предложениями на рынке современной недвижимости. Для этого достаточно присоединиться к бесплатному туру по новостройкам Пскова.

Традиционный «Тур по новостройкам» пройдет в Пскове 16 октября. Все желающие смогут побывать на строительных площадках, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир до сдачи дома, обсудить возможность отделки помещений и в некоторых случаях даже их перепланировки.

На месте можно узнать о формах оплаты, участии в программах кредитования.

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В ближайшем туре участники посетят три жилых комплекса:

– ЖК «Образцовый» (ул. Крестки)

– Smart квартал (ул. Инженерная и ул. Юности)

– ЖК Перспектива (ул. Завеличенская)

Особенность данного мероприятия в том, что оно позволяет будущим новоселам выбрать жилье без посредников и дополнительных финансовых затрат. При этом покупатели узнают от застройщика об использованных при строительстве материалах, о проекте по дальнейшей застройке микрорайона и его благоустройстве.

Для участия в туре по новостройкам необходимо записаться по телефону (8112) 702-242. Отъезд 16 октября в 11:00 от ул. Ленина 6а.