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Общество11 октября 2021 16:52

Нуждающимся псковичам могут предоставить школьные ноутбуки для дистанционки

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Нуждающимся псковским семьям могут начать предоставлять школьные ноутбуки на время дистанционного обучения. Об этом 11 октября сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам Ермакова, на данный момент ведется работа с муниципалитетами по поводу возможности предоставления школьных ноутбуков или компьютеров нуждающимся семьям на время дистанционки.

Андрей Ермаков обратил внимание на то, что почти все школы региона подключены к высокоскоростному интернету. Он отметил, что проблемы могут возникать из-за сбоев у федерального оператора или организационных моментов, например, когда все ребята получают ссылку и одновременно открывают ее. «Сеть может не справляться с такой нагрузкой. Нужно ребят готовить к тому, чтобы они приходили со скачанными материалами», - отметил Андрей Ермаков.