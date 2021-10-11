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Общество11 октября 2021 17:23

Княжескую печать XI – XII века нашли археологи в центре Пскова

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области.

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области.

Княжескую печать нашли археологи во время раскопок в центре города, об этом они сообщили в соцсети nstagram.

"Последняя яркая индивидуальная находка из раскопа в центре Пскова - княжеская вислая печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила", - сообщили специалисты. По их словам, предмет относится к концу XI – началу XII века.

Археологи не исключают, что печать могла принадлежать князю Олегу Святославовичу или Святополку Изяславовичу, внуку Ярослава Мудрого.