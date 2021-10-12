Ещё 235 человек заболели коронавирусом в Псковской области

Статистика по коронавирусу
11 октября в Псковской области коронавирусом заболели 235 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Общее количество зараженных COVID-19 достигло 52 926 человек.
Выздоровело от коронавируса за сутки 48 человек. За весь период пандемии с болезнью справились 45 013 псковичей.
За все время пандемии было проведено 563 649 исследований на коронавирус, за сутки – 1 913.
Количество умерших от коронавируса за сутки ранее увеличилось на 4 человека, на данный момент, согласно официальной статистике, от последствий инфекции скончались 832 псковича.