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Здоровье12 октября 2021 7:30

Ещё 235 человек заболели коронавирусом в Псковской области

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

11 октября в Псковской области коронавирусом заболели 235 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 достигло 52 926 человек.

Выздоровело от коронавируса за сутки 48 человек. За весь период пандемии с болезнью справились 45 013 псковичей.

За все время пандемии было проведено 563 649 исследований на коронавирус, за сутки – 1 913.

Количество умерших от коронавируса за сутки ранее увеличилось на 4 человека, на данный момент, согласно официальной статистике, от последствий инфекции скончались 832 псковича.