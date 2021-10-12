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Туризм12 октября 2021 7:41

«Серебряный маршрут» по древнерусским городам с 22 октября будет ездить через Псков

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Новый туристический поезд запустят из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль

Новый туристический поезд запустят из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль

22 октября новый туристический железнодорожный маршрут свяжет Москву с Псковом, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем, сообщили в холдинге «РЖД».

Поезд № 928/927 будет курсировать по выходным дням. Отправлением будет с Ленинградского вокзала Москвы вечером в пятницу. Обратно прибытие планируется вечером в воскресенье. Стоимость билета – от 2 598 рублей.

В РЖД обратили внимание, что пассажиры могут сами спланировать свою экскурсионную программу или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание.