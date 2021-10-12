Северное сияния запечатлели псковские любители астрономии

Фото: Сергей Попов

Северное сияние удалось запечатлеть астрономам в небе над Псковской областью, сообщили в клубе любителей астрономии региона.

«Поймали северное сияние в урочище Лосковском Новоржевского района Псковской области. Находящая облачность не дала полноценно поснимать и насладиться красотами темного неба. Место интересное, надеюсь еще вернемся туда», - отметил Сергей Попов.

Фото: Петр Митрофанов

Петр Митрофанов в этот же день выложил снимок, на котором виден след полярного сияния в деревне Черняковицы Псковского района.