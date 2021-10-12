Первым компонентом вакцины привилась почти тысяча человек

Ещё 1804 человека привились от коронавируса в Псковской области. Статистику опубликовал в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Почти тысяча новых вакцинированных за сутки! Рассчитываю, что мы вернёмся к летней динамике прививочной кампании. Сейчас это имеет принципиальное значение», – отметил глава региона.

За сутки в Псковской области первый компонент вакцины сделали 960 человек. Всего – 188 493 человека.

Второй укол сделали 844 жителя Псковской области, за все время прививочной компании – 179 620 человек.