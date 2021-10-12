Фото: Арсений ТИМАШОВ

12 октября в Пскове ожидается до +13 градусов тепла. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По прогнозу синоптиков в регионе сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков, по юго-востоку области небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура днем в Псковской области +8...+13, ночью +1...+6.

В Пскове без существенных осадков, от +11 до +13, ночью от +2 до +4. В Великих Луках ожидается небольшой дождь. Температура днем от +9 до +11, ночью от +4 до +6.