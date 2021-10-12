Названы самые высокооплачиваемые вакансии Псковской области

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На 40% больше вакансий разместили в Псковской области за сентябрь этого года, чем в аналогичный период 2020-го, пишет ПАИ со ссылкой на службу исследований hh.ru.

Больше всего вакансий в сентябре псковичам предлагали в сферах «Домашний персонал» (+89%), «Юристы» (+65%), «Закупки» (+33%).

«Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области за месяц увеличилась на 500 рублей и составляет 40 580 рублей, что все равно на 19% ниже, чем среднероссийские предложения работодателей», - заявила руководитель службы маркетинга hh.ru Северо-Запад Екатерина Соловьева.

В топ самых высокооплачиваемых предложений в сентябре в Псковской области вошли вакансии руководителя производственного отдела с зарплатой до 120 тысяч рублей на руки, мастера цеха на линии лесопиления, которому предлагают до 150 тысяч рублей на руки, и PHP-программиста, которому обещают от 200 тысяч рублей на руки.