В Пскове приступили к капитальному ремонту пищеблока и столовой школы №5

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В Средней общеобразовательной школе №5 имени Героя России Марка Евтюхина начались работы по капитальному ремонту пищеблока и столовой. Об этом сообщили в администрации города.

В ходе капитального ремонта в помещениях будет заменена облицовка стен и пола. Строители также расширят дверной проем в пищеблок, установят новые окна, двери и раздаточное окно. Помимо этого, рабочие установят современную систему приточно-вытяжной вентиляции.

«Совсем скоро наши столовая и пищеблок примут всех детей и работников в обновленном виде. Это будет замечательный подарок нашей школе к 75-летию со дня основания, которое мы отпраздновали 1 октября», - заявила директор школы Наталья Веселкова.

Кроме того, она отметила, что ремонтные работы проводятся после уроков и в выходные дни, а обедают ученики сейчас во 2-ом корпусе школы.