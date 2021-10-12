Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом снизилась у псковских школьников

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В Псковской области по итогам минувшей недели у школьников снизилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Александра Нестерука.

Общий уровень заболеваемости респираторными заболеваниями снизился на 14,1%. По словам главного санитарного врача, это связано с сокращением числа заболеваний у детей 7-14 лет на 32,8%. Медик отметил, что такое снижение зафиксировано впервые за довольно долгий период.

При этом у детей 7 - 14 лет также на 7,9% снизилась и заболеваемость коронавирусом, подростки в возрасте от 15 до 17 лет стали болеть реже на 33%. Также Александр Нестерук рассказал, что в регионе зафиксирован один случай раннего гриппа.

«Неделя, когда часть школ в наиболее проблемных с точки зрения эпидобставновки муниципалитетах была переведена на дистанционное обучение, себя оправдала», - отметил глава Управления Роспотребнадзора и подчеркнул, что пока нет необходимости повторного введения дистанционки.