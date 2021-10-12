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Общество12 октября 2021 13:44

Туманность «Сердце» запечатлели в Пскове

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Фото: Пётр Митрофанов

Фото: Пётр Митрофанов

Фрагмент туманности IC 1805 «Сердце» запечатлел псковский астроном Пётр Митрофанов. Об этом он сообщил в группе любителей астрономии региона.

«Туманность «Сердце», IC 1805 , S2-190 — эмиссионная туманность, которая находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли», – отметил Петр Митрофанов. Форма туманности напоминает классический символ сердца. Кроме того, рядом с ней находится туманность «Душа». Обе они ярко светятся красным светом.

Ранее Петро Митрофанов поделился фотографиями кометы Чурюмова-Герасименко и следов полярного сияния.