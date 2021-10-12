Советы по правильному похудению дал псковичам фитнес-тренер

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Всемирный день борьбы с ожирением отметили 11 октября. «Псковская правда» поговорила с известным псковским фитнес-тренером Георгием Пономаревым о том, как привести себя в форму без вреда для здоровья.

В первую очередь, эксперт отметил, что главная диета та, на которой ты готов сидеть всю жизнь. Остальные ограничения, как говорит Георгий Пономарев, бессмысленны. Нужно не ограничивать себя, а формировать правильные привычки в питании, добавил он.

По мнению фитнес-тренера, секрет сброса веса предельно прост. «Трать в жизни больше килокалорий, чем потребляешь, и будет тебе счастье, ты будешь вес скидывать», - заявил Георгий Пономарев.

Спикер также рассказал, что если за полтора-два часа до тренировки был какой-то полноценный прием пищи, то ничего дополнительного не нужно. А в качестве перекуса тренер предложил фрукт или стакан сока.

Помимо этого, эксперт опроверг миф о том, что после тренировки есть нельзя. «Полная чушь! Чтобы худеть, организму нужна энергия», - заявил тренер.

Кроме того, важно, подчеркивает эксперт, сделать питание максимально рациональным, насыщенным микроэлементами и витаминами. Так обменные процессы не будут замедляться и похудение пойдет быстрее.

Для тренировок, в свою очередь, Георгий Пономарев советует выбрать стабильное постоянное время.

Не менее важным будет и стрессовый характер тренировки. Нагрузка, которая вам под силу, не даст никакого результата.

«Поэтому, как Шварценеггер говорил, вы должны сделать одно-два-три повторения за гранью того, что вы можете. В тот момент, когда становится тяжело, тренировка только начинается», - рассказал Георгий Пономарев.

Как говорит тренер, нагрузки также должны быть прогрессирующими. Для достижения результата необходимо постоянно их увеличивать.

Не забыл спикер и о важности здорового сна. По его словам, это поможет не только выспаться, но и похудеть.

«Начните раньше ложиться спать, чтобы после 22:00 не красться к холодильнику и не играть с ним в саранчу, потому что, если вы ложитесь позже, вы 100% пойдете к холодильнику», - советует эксперт.