Зоотакси начинает работать в Пскове 14 октября

Фото: Андрей АБРАМОВ

Зоотакси начинает работу в Пскове в тестовом режиме, сообщили создатели сервиса для перевозки животных в соцсети «ВКонтакте».

Уже в четверг, 14 октября, услугами зоотакси можно будет воспользоваться с 18:00 до 23:00. В пятницу сервис будет работать с 12:00 до 23:00.

Псковичи смогут воспользоваться услугами двух машин. С их помощь можно будет отвезти животных в клинику, перевезти умерших животных, доставить медикаменты и корма. В машине есть все необходимое для комфортной поездки: пелёнки, пледы, хладоэлементы, вода и другие необходимые вещи. Также перевозчик отмечает, что транспорт будет проходить обработку дезсредством после каждого клиента.