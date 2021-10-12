12-летний велосипедист попал под колеса пенсионера в Великих Луках

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

ДТП с участием 12-летнего велосипедиста и 79-летнего водителя произошло у дома 137 по пр. Гагарина в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Предварительно, водитель ВАЗа, двигаясь на красный сигнал светофора, наехал на 12-летнего велосипедиста. Ребенок в это время ехал по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии мальчик был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.

На месте аварии находились все службы. Детали ДТП выясняются.