Темпы вакцинации в Псковской области планируют удвоить

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Темпы вакцинации от коронавируса необходимо нарастить в 2 – 2,5 раза, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 12 октября, провел рабочую встречу с первым заместителем Верой Емельяновой, руководителем территориального Роспотребнадзора Александром Нестеруком и председателем регионального Комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Одной из главных тем стало обсуждение прививочной кампании. Участники совещания обсудили возможности и дополнительные меры для ее наращивания и усиления. По их словам, за последние сутки первый компонент прививки от коронавируса сделало около тысячи человек. При этом, темпы необходимо нарастить в 2 — 2,5 раза. Повышенное внимание, по их словам, необходимо уделить вакцинации категории граждан, которые подлежат обязательной вакцинаци и пожилых жителей Псковской области.

По словам Марины Гаращенко, на данный момент во всех муниципалитетах вакцина присутствует в достаточном количестве.