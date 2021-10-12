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Общество12 октября 2021 16:15

Михаил Миронов назначен главврачом Псковской областной психбольницы

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Фото: официальный Telegram-канал региона.

Фото: официальный Telegram-канал региона.

Миронов Михаил назначен главным врачом Псковской областной психиатрической больницы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Сегодня нового главврача представили коллективу.

Миронов Михаил родился в Рязани. По специальности врач-психиатр, прошёл переподготовку по психотерапии, затем получил специальность психиатр-нарколог. Предыдущее место работы - город Спасск-Рязанский, Спасская ЦРБ, где Михаил Миронов трудился заместителем главного врача по медчасти, а затем главврачом. В 2020-м году получил Благодарность Министра здравоохранения РФ.