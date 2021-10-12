Ветерана ВОВ из Пыталовского района поздравили с 99-летием

Фото: газета "Наша жизнь"

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева и глава сельского поселения «Линовская волость» Наталья Стефанович поздравили с 99-летием участника Великой Отечественной войны Федора Бобикова, сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь».

Пенсионеру вручили цветы, подарки и пакет с продукцией пыталовских производителей. По словам главы района, ветеран никогда не сидит на месте и всегда при делах: то сено косит, то картошку копает.

Федор Бобиков родился в 1922 году в деревне Медяки Новосибирской области. Участвовал в освобождении Псковской области, в том числе Пыталовского района, Риги, в ликвидации курляндской группировки противника.

Демобилизован Фёдор Бобиков был 1 мая 1945 года в звании младшего сержанта, после чего приехал жить в деревню Еременцы Пыталовского района, которую сам в июле 1944 года освобождал от фашистов. Здесь же он создал семью и стал работать в личном приусадебном хозяйстве.

За время войны ветеран был трижды ранен и два раза получил контузию. По итогам войны его наградили орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и юбилейными наградами.