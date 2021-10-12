32-летний блондин пропал в Себежском районе

Фото: "ЛизаАлерт" Псковской области

32-летний Светличный Светозар Станиславович пропал в районе деревни Дуброво Себежского района Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

С 8 октября 2021 года местонахождение мужчины неизвестно

Приметы: рост 178 см, телосложение xудощавое, голубые глаза, светло-русые волосы. Предположительно был одет в бирюзовую куртку, светло-зеленые штаны и черные ботинки. С сомой может иметь темно-синий велосипед.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.