Небольшие дожди и до +12 градусов ожидается в Псковской области 13 октября

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13 октября в Псковской области ожидается до 12 градусов тепла, ночью температура может опуститься до нуля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

По прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами могут пройти небольшие дожди. Температура по области: ночью 0…+5, днем +7…+12 градусов.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление низкое.