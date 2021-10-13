Михаил Ведерников: Темпы вакцинации нужно увеличить в 3 раза

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Темпы вакцинации в Псковской области нужно увеличить в три раза, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки в Псковской области от коронавируса привился 1 371 человек. Первым компонентом привились 863 человека, вторым – 508. Всего в Псковской области вакцинацию закончили 180 128 человек. Ревакцинировано 6 248 человек.

«Темпы вакцинации нужно увеличить в три раза, иначе справиться с заболеванием без ограничений будет невозможно», – отметил глава региона.

За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 237 человек, в Печорах был зарегистрирован новый очаг инфекции.