О небольшом дожде 13 октября предупреждают жителей Псковской области

Фото: Арсений ТИМАШОВ

13 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Температура в Псковской области днем составит от +7 до +12 градусов, ночью может похолодать до -2.

В областном центре существенных осадков не ожидается, температура воздуха днём не поднимется выше +9...+11, ночью температура опустится до 0...+2.

Жителей Великих Луках днем ожидает небольшой дождь и температура +10...+12 градусов, ночью похолодает до -1...+1.