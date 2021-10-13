Жителя Островского района осудили за пьяную езду на мопеде

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200 часов обязательных работ получил 42-летний житель Островского района за пьяную езду, сообщили в областной прокуратуре.

Во время поездки в пьяном виде мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования было установлено содержание в крови мужчины этилового спирта.

Как выяснилось, ранее мужчина уже был пойман сотрудниками правоохранительных органов за пьяную езду и подвергнут административному наказанию. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на полтора года.

Государственное обвинение поддержала островская межрайонная прокуратура. Приговор суда вступил в законную силу.