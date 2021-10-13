Санитарные нарушения в детском саду Бежаницкого района обнаружила прокуратура

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После выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в детском садике Бежаницкого района нарушения были устранены. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Ранее было выявлено, что в МБДОК «Бежаницкий детский сад «Светлячок» дети ели из посуды с отбитыми краями и сколами. Помимо этого, в холодильнике не было контрольных термометров, а кухонная посуда и инвентарь не были промаркированы. Необходимые приборы для обеззараживания воздуха также отсутствовали в саду.

Вместе с этим прокуратура обнаружила, что сотрудники дошкольного учреждения не проверяли документы, которые должны подтверждать качество продуктов питания детей, срок действия нескольких деклараций о соответствии продукции истек. Виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.