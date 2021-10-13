В Псковской области завершился ремонт еще двух дорог

Фото: региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

7,6 км дороги Невель – Язно – граница с Белоруссией ввели в эксплуатацию после ремонта в Невельском районе, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Отрезок проходит через деревни Острилово, Игнашово, Мишово, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Подрядная организация расчистила от деревьев и кустарника свыше 6 гектаров полосы отвода, выполнила планировку более 27 тысяч квадратных метров откосов насыпи и дна кюветов.

Также было заменено около 54 тысяч кв. м проезжей части. С обочин убрали лишнюю растительность и укрепили их щебеночно-песчано-гравийной смесью. Также были проведены работы на пяти водопропускных трубах, отремонтировано 10 искусственных сооружений для пропуска воды и приведены в порядок восемь автобусных остановок.

Фото: администрация Пскова.

Также в Пскове завершился ремонт участка улицы Чехова от улицы Розы Люксембург до дома №31 на улице Красноармейской. Рабочие установили новый бордюр, уложили два слоя асфальта, заасфальтировали дорожки для пешеходов, благоустроили зеленую зону и отремонтировали проезд к улице Чехова и парковку возле дома №1.