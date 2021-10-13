Юрий Михайлов назначен и.о. директора «Псковпассажиравтотранса»

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Исполняющим обязанности директора ГП «Псковпассажиравтотранс» 13 октября назначили Юрия Михайлова, сообщает Псковское агентство информации.

На замещение должности руководителя автопредприятия будет объявлен конкурс. Руководивший «Псковпассажиравтотрансом» Владимир Ревазов покинул пост в связи с состоянием здоровья.

Юрий Юрьевич Михайлов родился в 1970 году в Новгороде, в 1971 году его семья переехала в Псков. С 1993 по 2001 год он работал в псковском автобусном парке, после этого ушел в Центре стандартизации и метрологии и был экспертом по оценке имущества бизнеса.

С 2003 года Юрий Михайлов работал на станции технического обслуживания одного из автомобильных дилеров, с 2012 по 2015 год – в качестве руководителя СТО.