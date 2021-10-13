Зачем чипировать животных объяснили псковичам в «Зоозащите»

Фото: Арсений ТИМАШОВ

Одной из главных целей чипирования животного является помощь в случае его потери. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Она пояснила, что у чипирования есть две цели: помочь людям найти потерявшееся животное или привлечь нерадивых владельцев к административной ответственности.

Установка чипа занимает всего несколько минут, но благодаря этому у животного появляется своего рода паспорт. При обнаружении животного на улице её можно отсканировать в клинике или в приюте, где есть соответствующее оборудование. Если чип есть, то связаться с хозяевами не составит труда.

Фото: Арсений ТИМАШОВ

Чипирование в России пока идет очень медленными темпами, отметила Вера Короткова и выразила надежду, что в скором времени всё нормализуется, и животным будут присвоены миллиарды чипов. Также псковичей призывают не путать чип с зелёной клипсой на ухе, которую часто можно увидеть у собак на улица Пскова. Они сигнализируют о том, что животное стерилизовано.