Псковичи смогут чипировать своих животных бесплатно

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У жителей Пскова появилась возможность бесплатно чипировать своих питомцев. Сделать это можно в приюте «Лесопилка». Об этом сообщила руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

В то время как в ветклиниках такая процедура стоит недешево, в «Лесопилке» чипировать питомца сегодня можно абсолютно бесплатно.

На средства субсидии администрации Псковской области «Зоозащита» приобрела сканер и 1000 микрочипов. Свыше 100 из них уже использовали на приютских и домашних собак.

«Если кто-то хочет чипировать свою домашнюю кошку — милости просим. Если не испугаетесь такой большой иглы, - заявила Вера Короткова. - Чипы стандартные для всех, я встречала чипированных котов. Когда их увозят за границу — это обязательное условие».

Отмечается, что чипировать можно животного любого возраста. Наличие прививок для процедуры не требуется.

Зачем нужно чипировать животных, читайте здесь.