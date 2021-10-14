До +11 и без осадков прогнозируют псковичам 14 октября

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Сегодня, 14 октября, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Южный ветер днем будет слабым, а ночью сменится на умеренный. Температура днем по области будет держаться в пределах +6...+11, ночью -1...+4.

Псковичам существенных осадков не обещают. Днём воздух прогреется до +9...+11 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажу 0...+2.

В Великих Луках также без дождей. Температура днем составит +9...+11, а ночью понизится до +1...+3.