Выращенные в Пскове алмазы используют в отраслях от электроники до атомной энергетики

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Выращенные в Пскове алмазы используют во многих отраслях, начиная с электроники, заканчивая атомной энергетикой, сообщает ТАСС.

Искусственные алмазы производят в России всего два предприятия: одно под Петербургом, а второе здесь — в псковской особой экономической зоне «Моглино»

Алмазы готовят путем нагревания металлической пластины с вкрапленными в нее кусочками графита, после нагрева ее сдавливают и ждут, когда камни начнут расти. Правда, создать караты в домашних условиях не получится. Температура должна быть как в вулканической лаве, около 1 500 градусов по Цельсию, а давление — как на дне семи Марианских впадин.

Псковские инженеры могут вырастить алмазы практически любых оттенков и любой величины. Цвет регулируют составом металлического сплава. На псковском предприятии следят и за алмазной модой — если полгода назад в тренде были желтые камни, то сейчас бешеный спрос на белые алмазы. Причем все чаще их заказывают не для ювелирных целей, а для самых перспективных отраслей промышленности — от электроники до атомной энергетики.