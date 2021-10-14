В Пскове в розыске находится более 500 уклонистов от срочной военной службы.

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В настоящее время в Пскове в розыске находится более 500 молодых людей, уклоняющихся от срочной военной службы, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации города.

Регулярно проводятся совместные рейды для выявления уклонистов. Чаще всего их ищут дома или на работе. В скором времени могут начать практиковать поиск данных о призывниках через налоговые органы и страховые компании. Также прорабатывается механизм доставки тех призывников, которые уже привлечены к административной ответственности за неявку.

Также в администрации отметили, что организациям, которые принимают на работу людей призывного возраста без учетных документов и не сообщают об этом в военкомат, планируется привлекать к административной ответственности за нарушение ведения кадровой работы.