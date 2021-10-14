В Пскове пропавшего кота нашли спустя полтора месяца

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Спустя полтора месяца поисков домашний кот по кличке Спрут нашелся. Об этом сообщила хозяйка животного на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

24 августа 2021 года появилась новость о пропаже кота. Тигрового любимца семьи искали по всей деревне Родина и её окрестностям. В надежде на помощь хозяйка Спрута распространила информацию о пропаже на своей страничке.

«На правом ухе есть небольшой надрыв. Беспородный. Очень любим и ждём его!!!» - писала хозяйка Спрута.

Спустя полтора месяца, 6 октября девушка рассказала, что кота нашли. На странице хозяйка животного опубликовала снимки здорового любимца с подписью «Всем большое спасибо! Котик дома!!!»

Как рассказала псковичка, кот вышел к месту кормёжки из подвала. «Хотя и в самом подвале несколько раз искали, и кормить я к этому месту ходила, но его не видела», - добавила хозяйка.

Женщина отметила, что на просьбу о поиске отозвалось много неравнодушных людей. Их псковичка поблагодарила на своей странице.

Случай, когда питомца нашли спустя время, в Пскове далеко не первый. Так, в июле 2021 года «Комсомольская правда в Пскове» писала о возвращении улетевшего из дома попугая.