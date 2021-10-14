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Общество14 октября 2021 11:00

Площадь Ленина в Пскове готова к открытию

Источник:kp.ru
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Площадь Ленина практически готова к открытию. Об этом 14 октября на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил и.п главы администрации Пскова Борис Елкин.

Сейчас площадь уже в принципе готова: остались мелкие недоработки и вопросы относительно документации, есть несколько скамеек с дефектами, которые подлежат замене, однако для псковичей почти ничего не поменяется, они уже сейчас могут находиться на ней без дискомфорта.

«Мы анализировали замечания граждан. Понятно, что они очень разношерстные. Были мнения, что не надо никаких деревьев сажать, были мнение, что количество зеленых насаждений нужно вернуть как было», - сообщил Борис Елкин и отметил, что всем угодить сложно, но модернизировать площадь в любом случае надо.