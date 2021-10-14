Борис Елкин прокомментировал ремонт дороги на перекрестке у «Империала»

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Качество ремонта дороги у перекрестка Юбилейной и Коммунальной доставляет псковичам дискомфорт, отметил и.п главы администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Борис Елкин сообщил, что на улице Коммунальной отфрезеровали асфальт, оставили открытыми большое количество люков и сделали на пересечении Юбилейной и Коммунальной довольно жесткий стык, что создает дискомфорт для граждан.

Глава администрации сообщил, что на данный момент необходимо быстрее положить верхний слой асфальта «Я там периодически проезжаю. Мне не то что бы стыдно, но хотелось, чтобы было сделано лучше», — отметил Борис Елкин.