Живая изгородь появится у дорог вместо железных заборов в Пскове

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Поменять железные заборы у дорог на живую изгородь пообещал и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 октября.

«Город, где это возможно, должен быть максимально зеленым, - заявил Борис Елкин. - Если у нас есть какая-то экономия, то лучше посадить деревья. Принцип: сажать больше чем срубаем. Хотя, конечно, не всегда получается высадить деревья там, где их срубили».

По словам спикера, процесс высадки деревьев у дорог уже запущен.

«В этом году на Чудской улице было посажено большое количество кизильника, так как зеленая зона позволяет», - отметил Борис Елкин.