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Здоровье14 октября 2021 12:02

Ещё три жителя Псковской области скончались от коронавируса за сутки

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Ещё три смерти от коронавируса зафиксировано в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее число летальных исходов достигло 835.

Ещё 243 человека заразились коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. По данным на 14 октября, в статистике инфицированных насчитывается 53 406 случаев заражения.

Выписались из псковских медучреждений за минувшие сутки ещё 129 человек в связи с выздоровлением. Побороть заболевание за все время пандемии смогли 45 244 жителя региона.