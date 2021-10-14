Ещё три жителя Псковской области скончались от коронавируса за сутки

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Ещё три смерти от коронавируса зафиксировано в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее число летальных исходов достигло 835.

Ещё 243 человека заразились коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. По данным на 14 октября, в статистике инфицированных насчитывается 53 406 случаев заражения.

Выписались из псковских медучреждений за минувшие сутки ещё 129 человек в связи с выздоровлением. Побороть заболевание за все время пандемии смогли 45 244 жителя региона.