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Общество14 октября 2021 11:53

Ликвидированный в центре Пскова пешеходный переход вернут в ноябре

Источник:kp.ru
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Ранее сообщалось, что на переходе будет оборудован островок безопасности.

Ранее сообщалось, что на переходе будет оборудован островок безопасности.

Ликвидированный 18 сентября 2019 года пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова в Пскове вернут в ноябре, рассказал и. п. главы администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Борис Елкин отметил, что дорога на данном участке широкая, поэтому будет установлен дополнительный светофор. «Светофор будет увязан с перекрестком Октябрьский - Кузнецкая, синхронизирован», - добавил Борис Елкин.

Пешеходный переход ликвидировали 18 сентября 2019 года, уже в ноябре депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поднял вопрос о его восстановлении, однако в ГИБДД инициативу отклонили из-за большого числа ДТП с участием пешеходов.