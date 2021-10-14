Ликвидированный в центре Пскова пешеходный переход вернут в ноябре

Ранее сообщалось, что на переходе будет оборудован островок безопасности.

Ликвидированный 18 сентября 2019 года пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова в Пскове вернут в ноябре, рассказал и. п. главы администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Борис Елкин отметил, что дорога на данном участке широкая, поэтому будет установлен дополнительный светофор. «Светофор будет увязан с перекрестком Октябрьский - Кузнецкая, синхронизирован», - добавил Борис Елкин.

Пешеходный переход ликвидировали 18 сентября 2019 года, уже в ноябре депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поднял вопрос о его восстановлении, однако в ГИБДД инициативу отклонили из-за большого числа ДТП с участием пешеходов.