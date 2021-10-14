Две партии вакцины от коронавируса прибыли в Псковскую область

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Две партии вакцины «КовиВак» и «Спутник V» пришли в Псковскую область. Об этом 14 октября на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Сегодня пришли две партии вакцины - 1 569 доз «КовиВака» и 600 доз «Спутника V». Записывайтесь, это необходимо для противодействия заболеванию», - сообщил губернатор.

За сутки в Псковской области первую прививку от COVID-19 сделали 820 человек, завершили вакцинацию еще 716 человек. Обоими компонентами в Псковской области привились 180 844 человек. Ранее губернатор заявил, что темпы вакцинации необходимо увеличить в три раза.