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Общество14 октября 2021 12:52

Дом купца Селезнева XX века в Пскове полностью закрасили серой краской

Источник:kp.ru
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Фото: Сообщество защиты памятников Пскова.

Фото: Сообщество защиты памятников Пскова.

Дом купца Селезнева на улице Леона Поземского, напротив церкви Козьмы и Дамиана с Примостья, полностью закрасили серой краской. Об этом сообщили в группе «Сообщество защиты памятников Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Раньше дом принадлежал псковской мещанке Марии Некрасовой. С 1895 по 1900 г. она с совладелицами продает часть участка Марфе Селезневой, которая реконструирует имеющиеся на участке постройки. В 1900 г. на участке числится каменный двухэтажный дом и каменный двухэтажный с мезонином флигель. Далее в наследство дом получил сын Марфы Наумовны, псковский купец Иван Иванович Селезнев

Как утверждают эксперты, дом по ул. Герцена, 4 был построен не ранее 1909 г.