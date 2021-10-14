Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 октября 2021 16:26

Десять актёров поддержали Юлию Пересильд родом из Пскова, снявшись в видеоролике

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Десять знаменитых российских актеров поддержали Юлию Пересильд и снялись в ролике «10 сыновей Пересильд». Видео вышло на YouTube-канале COLD-NEWS 11 октября.

Героями видео стали Юрий Стоянов, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Станислав Дужников, Михаил Трухин, Игорь Верник, Михаил Пореченков, Алексей Кравченко и Анатолий Белый. На видео каждый из всматривается в небо, что сопровождается грустной музыкой.

«Ждут тебя, Пересильд, возвращайся к своим сыновьям», – заканчивается видео.

Видео смотрите здесь.

Напомним, 5 октября с Байконура на Международную космическую станцию отправился первый в мире киноэкипаж, в состав которого вошла Юлия Пересильд родом из Пскова.