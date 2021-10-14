О строительстве новых школ поговорят на внеочередной сессии Псковской гордумы

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15 октября пройдет внеочередная сессия Псковской городской Думы шестого созыва в дистанционном формате. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Чиновники обсудят строительство двух новых школ в Пскове: школы на 825 мест на улице Юбилейной , на строительство которой выделят 220,7 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 1,2 млн рублей, а также школы на 525 мест по улице Киселева. На неё будет выделено 196,1 млн рублей, в том числе средства муниципального бюджета - 945 тыс рублей.