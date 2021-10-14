Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 16:58

О строительстве новых школ поговорят на внеочередной сессии Псковской гордумы

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

15 октября пройдет внеочередная сессия Псковской городской Думы шестого созыва в дистанционном формате. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Чиновники обсудят строительство двух новых школ в Пскове: школы на 825 мест на улице Юбилейной , на строительство которой выделят 220,7 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 1,2 млн рублей, а также школы на 525 мест по улице Киселева. На неё будет выделено 196,1 млн рублей, в том числе средства муниципального бюджета - 945 тыс рублей.