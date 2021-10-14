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До конца ноября в Пскове отремонтируют 23 двора в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонтом будут заниматься три подрядные организации, работы должны быть закончены до 30 ноября.

Список дворов:

- ул. Юбилейная, 75,

- Рижский пр., 44а, 62а, 63, 64а,

- ул. Народная, д. 47,

- Октябрьский пр., 30,

- ул. Яна Фабрициуса, 13, 22,

- ул. 23 Июля, 7,

- ул. Гоголя, 5,

- ул. Советская, 77,

- ул. Розы Люксембург 6, 26, 30,

- ул. Красноармейская, 20а,

- ул.Чехова, 8,

- Ольгинская набережная, 11,

- Ул. Леона Поземского 62,66,

- Ул.Улехина, 2

- Ул.Ижорского Батальона, 6

- Ул. Звездная, 20

В рамках ремонта собираются обновить дорожное покрытие, установить бортовые камни, заасфальтировать тротуары и парковки и посеять газоны.