Небольшие дожди пройдут в Псковской области 15 октября

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Сегодня, 15 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами небольшой дождь, ночью умеренный. Об этом сообщили в официальном Telegram- канале региона.

Южный ветер будет умеренным.

На территории всей области температура будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов тепла в дневные часы и от +2 до +7 ночью.

В Пскове синоптики прогнозируют днем небольшой дождь, который ночью сменится на умеренный. Столбики псковичей днем покажут +7...+9, ночью — +4...+6.

В Великих Луках дождь пройдет только ночью. Днём воздух прогреется до +8...+10, а ночью температура составит +5...+7.