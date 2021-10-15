Михаил Ведерников назвал условие снятия основных коронавирусных ограничений

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Власти Псковской области отменят большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, когда прививку сделают 80% подлежащего вакцинации населения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что сейчас темпы вакцинации возросли и ситуация уже намного лучше, чем на прошлой неделе. Однако его по-прежнему необходимо наращивать. По его словам, когда прививку сделают 80% подлежащего вакцинации населения, большинство ограничений в регионе будет снято.

За минувшие сутки в Псковской области первым компонентом привились 978 человек, всего – 191 154. Двумя компонентами вакцины привились уже 181 606 человек.