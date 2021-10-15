В Пскове участок улицы Новоселов перекроют на выходные

Фото: Дарья ХВАТКОВА

В субботу, 16 октября, закрывается для движения автотранспорта, включая автобусы, улица Новоселов на участке от улицы Алтаева до улицы Звездной. Об этом сообщили в администрации города Пскова.

Улица будет перекрыта с 8:00 до 24:00 в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия. В качестве объезда предлагают улицы Алтаева и Инженерная.

В воскресенье, 17 октября, с 8:00 до 24:00 закрывается для движения автотранспорта улица Звездная на участке от улицы Новоселов до улицы Труда. В качестве объезда определена улица Инженерная.

Движение городских автобусов в указанное время будет осуществляться по улице Труда без заезда на улицу Новоселов. Остановки «Архив» и «Улица Новоселов» с 8:00 16 октября до 24:00 17 октября будут закрыты.