16 октября в Пскове изменится маршрут трёх автобусов

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Завтра, 16 октября, с 8 часов утра в Пскове изменится схема движения трёх автобусов, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Изменение коснётся маршрутов №11, 22, 25 и связано с проведением дорожных работ на улицах Новоселов и Звездной.

Двигаясь по улице Труда от площади Ленина автобусы продолжат движение по маршруту без поворота на улицу Текстильную и далее доедут до участка кругового движения со всеми остановками.

Автобусы маршрута №22 далее поедут по маршруту, а автобусы маршрутов № 11 и 25 поедут по улице Труда до проспекта Энтузиастов, также они сделают временную остановку у дома № 1 на проспекте Энтузиастов, далее снова по маршруту. На остановке у дома № 1 по улице Текстильной, у «Архива», и на «улице Новоселов» автобусы останавливаться не будут.

Автобусы дачных маршрутов от остановки «Текстильная» (дачная) следуют по улице Алтаева, налево по Инженерной до участка кругового движения на улице Труда, по улице Труда до проспекта Энтузиастов с временной остановкой у дома № 1 на проспекте Энтузиастов, далее по маршруту.