242 правонарушения пресекла псковская Росгвардия за девять месяцев

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В Псковской области за девять месяцев 2021 года сотрудники Росгвардии пресекли 242 правонарушения, совершенных в отношении имущества физических и юридических лиц. Об этом сегодня рассказал начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Из 242 правонарушений 215 было совершено на охраняемых объектах. Их на территории области 2 697. Подразделениями вневедомственной охраны, с помощью технических средств охраны и кнопок тревожной сигнализации также охраняется 593 образовательных учреждения Псковской области. «В регионе проводились специальные учения, чтобы проверить, как реагируют преподаватели, - отметил Игорь Иванов. – Фейковые сообщения также приходилось отрабатывать».

По словам спикера, особое внимание уделяется обучению, есть специальный алгоритм. «Он будет работать, если правильно будут действовать учителя, преподавательский состав», - добавил Иванов.