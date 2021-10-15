Восемь отцов получили сертификат на материнский капитал в Псковской области в 2021 году

.

Восемь отцов стали обладателями сертификатов на материнский капитал в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В 2021 году размер материнского капитала составляет 483 881 рубль на первого ребёнка и 639 431 рубль - на второго. Однако если семья уже получала выплату на первого ребенка, то при рождении второго государство выплатит 155 550 рублей.

Для получения сертификата на материнский капитал необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ независимо от места жительства или получить услугу электронно.